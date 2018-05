Autore:

Giulio Scrinzi

NUOVO INCARICO Già Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding SpA, Claudio Domenicali è stato appena eletto per ricoprire un nuovo prestigioso incarico. Il numero uno di Ducati sarà infatti anche Presidente della MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers' Association), associazione fondata per rappresentare gli interessi dei costruttori negli incontri per lo sviluppo delle competizioni motociclistiche di livello internazionale. Con questa nomina una casa italiana, quella di Borgo Panigale per l'appunto, torna al vertice dell’Associazione dei costruttori, confermando il peso e l’impegno che Ducati dedica allo sport.

CLAUDIO DOMENICALI “E un onore accettare questa carica, sia a livello personale che in qualità di Amministratore delegato Ducati Motor Holding", ha detto Domenicali, "Per la prima volta, in ventisette anni di attività MSMA, Ducati ricopre questo ruolo. Affronteremo questo incarico con il massimo impegno per offrire un contributo importante per un’ulteriore crescita e professionalità nelle attività sportive che vedono coinvolte le più importanti case motociclistiche”.