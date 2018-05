Autore:

Simone Dellisanti

PAROLE DALL'ARGENTINA Al Rally di Argentina, Citroën Total Abu Dhabi WRT ha mancato il podio per una foratura. Il team può tuttavia ritenersi soddisfatto di aver avuto un ruolo di primo piano durante tutto il Rally con la C3 WRC e di aver dimostrato l’efficacia delle evoluzioni tecniche, recentemente omologate sul ponte posteriore. Il Direttore di Citroen Racing, Pierre Budar, vuole guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la quinta tappa del Mondiale. Ecco cosa ha detto.

COME E' ANDATO IL RALLY? "Decisamente piatto, se si guardano i soli risultati, ma questi non riflettono le prestazioni fornite, in particolare da Meeke. La C3 WRC ha dimostrato ancora una volta il suo livello di competitività, in un terreno in cui lo scorso anno ci siamo trovati particolarmente in difficoltà. Si deve comunque sottolineare la sua affidabilità esemplare, sin dall’inizio stagione, anche se questo week end abbiamo avuto a che fare con uno dei rally più difficili, se non il più difficile del campionato. La tappa di domenica è anche servita per valutare, in condizioni di gara reali, possibilità di regolazione diverse, che ci saranno certamente utili per le prossime scadenze. Alla luce di questi risultati e dei risultati dei nostri sei giorni di test realizzati sul posto, guardiamo già alla definizione del set-up del Portogallo, per arrivare a un posto in classifica che rispecchi il nostro livello."

COME SONO ANDATI I PILOTI? "Il rientro di Craig in questa gara non è stato facile, ma possiamo contare su di lui per ripartire dal Portogallo. Mi complimento per la regolarità di Meeke, che non ha commesso errori nel week end, anche quando la lotta si è fatta molto serrata. È stato semplicemente sfortunato, con la foratura su un sasso che sembrava innocuo, come ne abbiamo visti tanti in questa prova. Le forature sono state diverse, e lui ne è rimasto vittima all’inizio della speciale più lunga, nel punto peggiore del rally, e questo ha reso inevitabile il cambio della ruota. Khalid, infine, dopo aver gareggiato in diversi rally raid, ha avuto la soddisfazione di portare a termine il suo primo rally dell’anno, e ha contribuito a conquistare punti per il team, nella classifica costruttori."

E' CONTENTO DEL RISULTATO? "Con le sue speciali disseminate di grossi sassi nascosti, (sui quali) si passa a circa centoventi chilometri all’ora di media, che costringono i meccanici a set-up particolari, la prima tappa del Rally d’Argentina è sempre particolarmente temuta dai concorrenti. I piloti Citroën l’avevano verificato a proprie spese lo scorso anno nella speciale di Santa Rosa – San Agustin (23,85 km). Proprio al primo passaggio di questa crono, venerdì Kris Meeke, partito subito con il ritmo giusto, ha siglato un secondo tempo, a soli 2’’9 dal futuro vincitore, portandosi al terzo posto. Il risultato evidenzia gli importanti progressi della Citroën C3 WRC, i cui parametri operativi continuano ad essere ottimizzati con successo."