OTT TANAK IS THE WINNER Dopo aver dettato le PS di apertura e aver superato i test di velocità El Condor e Giulio Cesare nelle montagne di Traslasierra nel Rally di Argentina 2018, Ott Tanak ha vinto il quinto round del FIA World Rally Championship con 37.7 secondi di vantaggio sugli inseguitori.

GLI AVVERSARI Secondo posto per Neuville con la Hyundai i20 Coupè che ha conquistato anche i 5 punti in palio della Power Stage finale. Il podio dell'Argentina permette al belga di ridurre il distacco nella classifica piloti dal leader del campionato, Sébastien Ogier, ora a 10 punti. Terza piazza per il suo compagno di squadra, Dani Sordo, che si conferma in buona forma dopo i due podi dagli ultimi tre eventi. A Ogier mancava il ritmo per migliorare il suo record di tre vittorie su quattro nel Rally d'Argentina. Il francese ha conquistato il quarto posto dopo una volata che gli ha permesso di scalzare Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) dal podio di legno.

PROSSIMA TAPPA Il campionato si dirige ora verso l'Europa per il sesto round del Mondiale. Il Rally del Portogallo attende le WRC Plus a Matosinhos dal 17 al 20 maggio.

LA CLASSIFICA FINALE