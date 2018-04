Autore:

RALLY ARGENTINA Con il Rally d'Argentina 2018 il WRC si sposta nella terra del Tango per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally di Francia vinto da Ogier sulla Ford Fiesta 2018. Qui sotto troverete i risultati riepilogativi dei tre giorni di gara in aggiornamento.

LO SPETTACOLO PRIMA DI TUTTO Organizzata da sempre dal locale Automobil Club Argentino, dopo che le prime due edizioni si erano svolte nella provincia di Tucuman, le successive si spostarono a San Carlos de Bariloche e Córdoba, dove si è svolta anche l'ultima edizione. Per cercare di attrarre un maggior numero di spettatori, nel 2007 una prova speciale si è svolta nello stadio del River Plate, a Buenos Aires, mentre un'altra ancora si è svolta nella città di Córdoba nello stadio Chateau Carreras.Caratteristiche di questo rally sono le strade infangate della Calamuchita, nella provincia di Còrdoba.

IL PROGRAMMA DEL RALLY

Venerdì 27 aprile 2018

00:08 PS1 Super Especial Ciudad de Cordoba (1,90 km)

13:13 PS2 Las Bajadas/Villa del Dique (16,65 km)

14:00 PS3 Amboy-Yacanto (33,58 km)

15:13 PS4 Santa Rosa/San Agustin (23,85 km)

17:08 PS5 Super Especial Parque Temático (6,04 km)

19:51 PS6 Las Bajadas/Villa del Dique 2

20:38 PS7 Amboy/Yacanto 2

21:51 PS8 Santa Rosa/San Agustin 2

Sabato 28 aprile 2018

13:23 PS9 Tanti-Mataderos (13,92 km)

14:08 PS10 Los Gigantes-Cuchilla Nevada (16,19 km) (diretta TV su Sky Sport Plus)

14:35 PS11 Cuchilla Nevada-Rio Pintos (41,49 km)

16:38 PS12 Super Especial Parque Temático 2

18:23 PS13 Tanti-Mataderos 2

19:08 PS14 Los Gigantes-Cuchilla Nevada 2

19:35 PS15 Cuchilla Nevada-Rio Pintos 2

Domenica 29 aprile 2018

14:08 PS16 Copina-El Condor (16,43 km) (diretta TV su Fox Sports)

14:55 PS17 Giulio Cesare-Mina Clavero (22,41 km)

17:18 PS18 Power Stage El Condor (16,43 km) (diretta TV su Sky Sport Plus)

