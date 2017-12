Autore:

Simone Dellisanti

NEL BEL PAESE Sarà un 2018 straordinario a Misano World Circuit e nella Motor Valley. E' stato appena annunciato dall'organizzazione guidata dall'ex ferrarista Gerhard Berger che il prestigioso campionato automobilistico DTM avrà una gara anche in Italia, dal 24 al 26 agosto sul circuito dedicato a Marco Simoncelli.

CAMPIONATO TEUTONICO Il DTM è notoriamente uno dei campionati automobilistici più spettacolari e mancava in Italia da oltre 10 anni. Nel 2018 avrà dieci tappe, cinque in Germania e cinque in vari paesi europei. Dopo il successo nel 2017 dell'Audi guidata da Renè Rast, il DTM prepara una nuova stagione all'insegna della rivincita a cui ambiscono BMW e Mercedes, gli altri due costruttori direttamente implicati nel Deutsche Tourenwagen Masters. Il calendario DTM si avvierà a inizio maggio (4-6) a Hockeneim per concludersi nuovamente a Hockeneim (12-14 ottobre).