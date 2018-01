Autore:

Simone Dellisanti

TRIPLETTA Il Team Peugeot Total ha vissuto una bellissima giornata in questa quarta tappa sulle dune, nonostante una nota molto amara. Se le coppie Loeb / Elena, Sainz / Cruz e Peterhansel / Cottret hanno messo a segno una fantastica tripletta dopo essersi dati battaglia lungo i 330 km di questo anello peruviano, l’equipaggio Despres / Castera, in cambio, ha perso molto tempo dopo avere strappato una ruota passando su una grossa pietra.

ALLA VECCHIA MANIERA Questa tappa 4 – con un chiaro riferimento alle origini della Dakar che si concludeva con il traguardo su una spiaggia - in via del tutto eccezionale ha portato i concorrenti a prendere il via in un rettilineo con 4 vetture affiancate. Tre Peugeot 3008DKR Maxi facevano parte del primo gruppo e la coppia Peterhansel / Cottret è riuscita a fare la migliore partenza sugli altri. A questo punto è iniziato un duello a distanza con la coppia Loeb / Elena. I detentori del titolo erano al comando ai waypoint 2 (km 69) e 6 (km213) ma hanno perso un po’ di tempo per trovare quest’ultimo punto di passaggio. Hanno concluso la tappa al 3° posto e conservano il comando della classifica generale, con un distacco che passa da 3 a 7 minuti.

TRA LE DUNE Mentre la quarta tappa attraversava uno dei settori sabbiosi più lunghi mai affrontati in Sud America, l’equipaggio Loeb / Elena è stato molto brillante su questo tipo di fondo. Anche se alla partenza ha dovuto lottare contro 3 vetture a 4 ruote motrici, la Peugeot 3008DKR Maxi n°306 ha fatto la migliore partenza del suo gruppo e, da quel momento, la coppia franco-monegasca ha realizzato una tappa quasi senza errori, che le è valsa la prima vittoria di tappa alla Dakar 2018. L’equipaggio Loeb / Elena risale così al 2° posto della classifica generale.

DREAM TEAM Nonostante un inizio di tappa difficile (prima si sono insabbiati e poi hanno forato una gomma), la coppia Sainz / Cruz ha realizzato uno straordinario finale di tappa, cosa che gli ha permesso di far segnare il 2° tempo della giornata e di arrivare 3° in classifica generale, classifica in cui il Team Peugeot Total occupa i primi 3 posti. Leader della classifica generale alla fine della tappa 2, l’equipaggio Cyril Despres / David Castera aveva guidato molto bene all’inizio della tappa di ieri. Occupava la terza posizione quando la Peugeot 3008DKR Maxi ha urtato una grossa pietra sul lato destro al chilometro 180. Il posteriore della vettura era troppo danneggiato per permettere all’equipaggio di arrivare al traguardo con i suoi mezzi. Il Team Peugeot Total adesso sta facendo tutto il possibile per permettere alla vettura n°308 di ritornare al bivacco, per continuare la corsa oggi.

GLI AVVERSARI Al-Attiyah sulla Toyota ha iniziato la sua Tappa 4 con un buon ritmo ma una foratura ha fermato il suo cammino al chilometro 240 facendogli perdere tempo prezioso. Come se non bastasse dopo il cambio gomme per foratura ci ha messo anche un bell'insabbiamento tra le dune del deserto a fargli perdere un'ora sulla sua tabella di marcia. L'altra Toyota, quella pilotata da Des Villiers ha tagliato il traguardo, anch'esso, con un'ora di ritardo per alcuni problemi di navigazione. Ottimo quarto posto per il nostro Eugenio Amos, a ridosso del Dream Team Peugeot con la sua Ford 2WD.

CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA TAPPA 4

1. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi,

3h57min53s

2. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +1min35s

3. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, 3min16s

4. Eugenio Amos (ITA) / Sébastien Delaunay (FRA), Ford 2WD, +35min36s

5. Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi,

+40min29s

6. Lucio Alvarez (ARG) / Robert Howie (ZAF), Toyota 4WD, +41min05s

7. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +42min22s

8. Yazeed Al-Rajhi (SAU) / Timo Gottschalk (DEU), Mini 2WD, +43min05s

9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +47min04s

10. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +54min21s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 4

1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR

Maxi, 10h36min07s

2. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi,

+6min55s

3. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +13min06s

4. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +58min48s

5. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +1h10min24s

6. Eugenio Amos (ITA) / Sébastien Delaunay (FRA), Ford 2WD, +1h19min49s

7. Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi,

+1h21min09s

8. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +1h21min47s

9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +1h22min44s

10. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, +1h35min30s