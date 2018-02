PRIMO ESEMPLARE È stata consegnata a V-Action Racing Team la prima Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris. A rivelarlo è la stessa squadra capitanata dal Team Manager Daniele Vernuccio che per il 2018 annuncia programmi ambiziosi.

BINOMIO Per il sodalizio bresciano, infatti, si profila l’impiego di due Giulietta per entrare in pianta stabile nei programmi turismo TCR dopo nove anni di successi nel Trofeo Abarth. A breve saranno svelati i dettagli della partecipazione al TCR Italy.

LE PAROLE “In primo luogo sono felice di proseguire la collaborazione con Romeo Ferraris, nelle persone di Michela Cerruti e di Mario Ferraris, iniziata lo scorso anno – ha commentato Vernuccio - stiamo cercando di mettere a punto una stagione di alto livello con piloti di primaria importanza per capacità e conoscenza della categoria. L’obbiettivo è lottare da subito per la vittoria di Campionato, avendo fiducia nel potenziale della vettura già mostrato nella stagione 2017. Portare in pista il marchio Alfa Romeo è per me sinonimo di orgoglio e voglia di rivivere le stagioni vincenti nel turismo ottenute negli anni passati. Team italiano e auto italiana per dimostrare che il Made in Italy è ancora vincente nel mondo delle corse”.