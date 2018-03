Autore:

Giulio Scrinzi

TEST POSITIVI Qualche giorno fa si sono conclusi i test pre-season del Mondiale di Formula 1 2018 e ora è tempo di bilanci in vista del primo round di Melbourne, al via il prossimo fine settimana dal 23 al 25 marzo. Ecco, quindi, i primi giudizi di Sebastian Vettel: “A Barcellona la Ferrari ha svolto un ottimo lavoro: in termini di distanza abbiamo percorso complessivamente 4.323 km e non abbiamo avuto nessun problema a livello meccanico”.

QUESTO È SOLO L’INIZIO E proprio a riguardo della nuova Ferrari SF71H, il pilota tedesco si è mostrato molto fiducioso del potenziale che ha potuto provare sul circuito di Barcellona: “La nostra SF71H è una buona base da cui partire. Ora bisogna lavorare sullo sviluppo per esplorarne e migliorarne ancora il potenziale. Ho molta fiducia nella squadra, conosco le capacità e la dedizione dei ragazzi di Maranello”.