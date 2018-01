Autore:

Giulio Scrinzi

PAROLA D’ORDINE: TRANQUILLITÀ In questi giorni sta andando in scena il Salone dell’Auto di Detroit, dove non poteva mancare il Presidente della FCA. Sergio Marchionne, infatti, si è presentato in prima linea davanti ai giornalisti, sostenendo che nella sua ultima visita in Ferrari la tranquillità di piloti, tecnici e ingegneri lo ha spiazzato non poco. “Venerdì scorso ero a Maranello: Kimi e Sebastian erano impegnati nel loro lavoro ma li ho trovati quasi troppo tranquilli. Di conseguenza ho pensato che stavolta o abbiamo creato una ciofeca… oppure una grande macchina! Io sono convinto che gli uomini in Rosso ce l’abbiano messa tutta, ma solo il 22 febbraio con i primi test potremo saperne di più. In ogni caso, il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e fare un sacco di soldi, così tutti saranno contenti”.