Autore:

Giulio Scrinzi

I PIÙ PAGATI Hamilton e Vettel fuori dai primi dieci in classifica? Sì, stavolta è andata così: secondo la graduatoria stilata dalla celebre rivista americana Forbes sui cento atleti più pagati al mondo, i due top driver di Mercedes e Ferrari si trovano ben al di là della Top 10, rispettivamente al 12esimo e 18esimo posto. Ma non è tutto, perchè oltre a loro l'unico altro pilota di Formula 1 presente in lista è Fernando Alonso, che con il suo ingaggio nel team McLaren si è posizionato solamente in 39esima piazza. I più pagati, invece, praticano altri sport: davanti a tutti c'è il boxeur Floyd Mayweather (285 milioni di dollari), seguito dal calciatore Lionel Messi (111 milioni) e da Cristiano Ronaldo (108 milioni).

LA CLASSIFICA A seguire trovate la Top 15 degli atleti più pagati al mondo, con evidenziati i piloti di F1 Hamilton, Vettel e Alonso.