Autore:

Marco Congiu

DIRETTA SKY E DIFFERITA TV8 Siamo al terzo Gran Premio di Formula 1 consecutivo. Questo fine settimana la F1 va di scena a Silverstone dove si disputerà il GP di Gran Bretagna, decima prova del calendario 2018. Il week end di gara sarà visibile completamente in diretta su Sky, canale 206, dove dalle 11.00 di venerdì 6 luglio i piloti scenderanno in pista per la prima ora e mezza di prove libere. La seconda sessione scatterà quando in Italia saranno le 15.00: in questi secondi 90 minuti team e driver affineranno gli assetti in vista della gara, girando con differenti mescole di gomme e carichi di carburante. Sabato si inizia a far sul serio dalle ore 12.00, quando si disputeranno le PL3, mentre le qualifiche saranno trasmesse in diretta dalle ore 15.00. La gara prenderà il via alle 15.10 di domenica 8 luglio.

CHE GARA VEDREMO Dopo la debacle del Gran Premio d'Austria, la Mercedes vorrà fare la voce grossa in quella che è una delle sue corse di casa – Brackley, la sede del team, non è troppo distante da Silverstone, ndr. - forte di un Lews Hamilton che qui ha già vinto 5 volte. L'ultimo successo della Ferrari è datato 2011 e porta la firma di Fernando Alonso, mentre il solo GP di Gran Bretagna vinto da Sebastian Vettel risale al 2009, quando il tedesco vestiva ancora i colori Red Bull. Tra i piloti in attività, anche Kimi Raikkonen vanta un acuto nel 2007. In casa ferrari gli uomini in rosso faranno di tutto per rafforzare la propria leadership conquistata grazie al duplice ritiro delle Frecce d'Argento al Red Bull Ring, mentre proprio le Red Bull di Ricciardo e Verstappen potrebbero essere l'ago della bilancia in questo confronto italo-tedesco.

GLI ORARI Ecco di seguito come e dove seguire in diretta e in differita il GP di Gran Bretagna di Formula 1

SKY (Diretta)

Venerdì 6 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1

ore 15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 7 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 Qualifiche

Domenica 8 luglio

ore 15.10 Gara



TV8 (Repliche)

Sabato 7 luglio

ore 19.45 Qualifiche

Domenica 8 luglio

ore 21.00 Gara