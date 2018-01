Autore:

Giulio Scrinzi

GRIGLIA DI PARTENZA Con l’ufficializzazione di Sergey Sirotkin come secondo pilota della Williams, finalmente il puzzle della line-up 2018 del prossimo Mondiale di Formula 1 può dirsi completato. Ma quali sono le novità rispetto al 2017? Mentre i tre top team (Mercedes, Ferrari e Red Bull) sono rimasti sostanzialmente invariati, alla pari dei piloti che correranno per la Force India, per la Renault (con Sainz entrato nel team nell’ultima parte della scorsa stagione), per la HAAS e per la McLaren, le sorprese del Mondiale 2018 sono circoscritte alla Scuderia Toro Rosso, al nuovo Alfa Romeo Sauber F1 Team e alla Williams. Mentre la compagine faentina ha ufficializzato l’ingaggio di Pierre Gasly e di Brendon Hartley, il reparto corse di Hinwil ha deciso di schierare il Campione 2017 della Formula 2 Charles Leclerc al fianco del riconfermato Marcus Ericsson. Per finire, la Williams ha riposto la propria fiducia su Sergey Sirotkin, che andrà a fiancheggiare Lance Stroll sulla FW41 e avrà anche Robert Kubica come pilota di supporto in caso di necessità.

PILOTI E TEAM 2018 Qua di seguito la line-up 2018 di team e piloti che correranno nel prossimo Mondiale di Formula 1.