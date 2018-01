Autore:

Giulio Scrinzi

MAGIC TORNA A BRILLARE Qualsiasi appassionato di Formula 1 non può non ricordare con nostalgia il mitico Ayrton Senna: soprannominato “Magic” per quello che era in grado di fare prima in qualifica e poi in gara, il Campeao brasiliano è arrivato al successo iridato per ben tre volte. Prima nel 1988 con la splendida McLaren-Honda MP4/4 e poi nel biennio 1990-1991 con le MP4/5B e MP4/6 equipaggiate con il ruggente motore Honda V12 aspirato. Nel 1993, invece, Senna fu al volante della sua ultima monoposto Made in Woking, quella MP4/8 motorizzata Ford Cosworth con la quale chiuse il Campionato al secondo posto dietro al francese Alain Prost.

GIOIELLO DI TECNOLOGIA Proprio quella versione, per la precisione la MP4/8A con telaio numero #6 con cui vinse il suo ultimo GP di Monaco sul circuito di Montecarlo nel 1993 (fu il sesto successo in carriera tra le stradine del Principato), sarà la protagonista di un’asta della casa Bonhams, la stessa che aveva messo a disposizione la mitica Ferrari F2001 di Michael Schumacher che poi è stata venduta per ben 7,5 milioni di dollari. Dopo la Rossa, quindi, ci si aspetta un’altra vendita a sei zeri per quella che è stata l’ultima McLaren portata in pista dal leggendario pilota di San Paolo.

MASTER OF MONACO A tal proposito, sentiamo il commento di Mark Osborne, responsabile mondiale della sezione motorsport della casa d’aste Bonhams: “Ayrton Senna è stato il pilota di Formula 1 più carismatico dell’era moderna e la MP4/8A è stata la monoposto con cui la McLaren ha superato la Ferrari come team più vincente nella storia del Circus iridato. Questo telaio, il numero 6, ha cementato la leggenda di Senna facendolo diventare “Master of Monaco”. Noi di Bohams siamo onorati ed entusiasti di presentare una delle vetture da Gran Premio più significative di tutti i tempi”.