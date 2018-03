Autore:

Simone Dellisanti

SOGNI A OCCHI APERTI Certo, lo sapete e lo sappiamo. I test pre-stagione che vanno in scena a Barcellona non contano nulla, però bisogna ammettere che questa Ferrari sta facendo sognare i tifosi della Rossa di Maranello.

ANCORA DAVANTI La nuova nata del Cavallino Rampante va forte anche con Ice Man, Kimi Raikkonen, che nella mattinata di oggi ha siglato il tempo migliore. Il finlandese è sceso in pista con le hypersoft a banda viola montate sulla sua Ferrari SF71H, riprendendo il programma di lavoro portato avanti dal compagno di team Sebastian Vettel, siglando il tempo che gli ha permesso di scalare la classifica spagnola.

QUALIFY SET UP Il tempo migliore della mattina è figlio di un set up quasi da hot lap, da qualifica insomma, con gomme morbidissime (le hypersoft sono le più prestanti della gamma Pirelli) e di un carico di benzina ridotto all'osso. Come detto, i risultati dei test spagnoli valgono davvero poco e altrettanto poco si sa di come i vari team gestiscono i carichi di carburante, i set-up e le mescole degli pneumatici, tutti fattori che possono influenzare significativamente i tempi sul giro.

UNA ROSSA AFFIDABILE Tuttavia, la Ferrari è soddisfatta, ancor più della velocità dimostrata in pista, dell'affidabilità della monoposto dimostrata in questa settimana. Che il 2018 sia l'anno buono per detronizzare la Mercedes F1 AMG? Meglio non pensarci per ora e rimandare il primo giudizio al 25 marzo, quando le monoposto di Formula Uno scenderanno in pista all'Albert Park, il circuito dove andrà in scena il Gran Premio d'Australia, primo appuntamento della stagione di Formula Uno 2018.

Le foto che trovate in questo articolo ci sono state mandate Andrea Lorenzina e Stefano Arcari, direttamente da Barcellona.