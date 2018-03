Autore:

Giulio Scrinzi

FOTOGALLERY La prima tranche di test ufficiali del Mondiale di F1 2018, andati in scena sul circuito di Barcellona, si è appena conclusa, ma già dalla settimana prossima l'azione in pista riprenderà con altri quattro giorni di prove che anticiperanno l'inizio del Campionato in quel di Melbourne (25 marzo). Nel frattempo, ecco a voi una fotogallery di tutti gli scatti più belli ritraenti la nuova Ferrari SF71H portata in pista da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Foto per gentile concessione di Andrea Lorenzina e Stefano Arcari