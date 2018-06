Autore:

Marco Congiu

TUTTA NUOVA Abbiamo visto da molto vicino la nuova Toyota GR Supra Racing Concept al Salone di Ginevra e l'abbiamo anche provata a Monza e al Nurburgring su Gran Turismo Sport. È senza dubbio un'auto che ha calamitato attorno a sé grande interesse: ma quando arriva? Quanto costa? Qual è la scheda tecnica? E, soprattutto, saprà affascinare le masse come la Supra di Paul Walker in Fast and Furious? Per rispondere a queste domande, abbiamo chiamato in causa direttamente l'Ingegnere Capo Tetsuya Tada, mente dietro la nascita della Toyota GT86 e della nuova Supra 2018.

A CIASCUNO IL SUO La nuova Toyota Supra 2019 sarà una lontana parente della nuova BMW Z4 ma, come ci tiene a precisare Tada, i due progetti sono differenti. Non sarà quindi una replica di quanto visto con Subaru per BRZ e GT86: Supra e Z4 avranno anime differenti. Si è voluto condividere gli sforzi in alcuni punti, lasciando spazio ai progettisti di Toyota e BMW per sbizzarrirsi su altri fronti.

IBRIDA? Quando dici Toyota pensi immediatamente alla tecnologia ibrida. Al momento stiamo assistendo ad un proliferare di auto sportive con powertrain elettrificati, ma non è detto che anche la nuova Supra godrà di questa versione. Tutto quello che ci ha confermato l'ingegner Tada è che la Supra 2019 avrà a catalogo un motore 6 cilindri in linea e trazione posteriore.

PUNTI DI FORZA In un mondo dell'auto in cui adesso le ipersportive raggiungono facilmente le iperboliche potenze di 1.000 CV e oltre, Toyota si pone altri obiettivi su cui lavorare per la nuova Supra. Guidabilità, divertimento e percorrenza di curva sono le parole chiave di un'auto che, ci assicurano, sarà molto vicina per comportamento doi guida a quanto visto e provato su Gran Turismo Sport.

FAST & FURIOUS Pensi alla Supra e ti viene in mente subito la prima pellicola di Fast & Furious, dove Paul Walker sfidava Vin Diesel a colpi di gas e manate sul cambio. Se già quella generazione di Supra godeva di un grande appeal, Tada ci conferma che la nuova Supra ne avrà ancor di più. L'hype, così, è garantito al massimo per i fan della saga.

L'AUTO PERFETTA Creare l'auto perfetta è il sogno di ogni progettista. Sapere che l'auto perfetta non esiste è il primo scoglio con cui ogni ingegnere deve scontrarsi. Tada ci dice la sua a riguardo, confermando di aver realizzato un'auto che per lui, all'epoca del lancio, era perfetta: la GT86. Il progresso tecnologico, però, prosegue inesorabile, declassando l'auto perfetta a perfettibile. «Le auto sportive non si possono spiegare a parole: in Toyota cerchiamo di farlo con i fatti» commenta con un sorriso misto tra orgoglio e compiacimento.