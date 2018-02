Autore:

Giulia Fermani

ANTEPRIME GINEVRA 2018 Continuano le anticipazioni in vista del prossimo Salone di Ginevra, in scena dall'8 marzo 2018. Tra le tante anteprime spunta la prima immagine teaser di una concept in salsa racing della Toyota Supra, la coupé sportiva delle 3 ellissi sviluppata in collaborazione con Bmw. Il modello in scena alla kermesse elvetic​a, a cinque anni di distanza dal debutto della concept Toyota FT-1, sarà con ogni probabilità un precursore della vettura sportiva reinventata e pronta a un grande ritorno.

PER I PURISTI Toyota Supra, la coupé due posti giapponese a trazione posteriore che manca a listino ormai quindici anni, sta tornando. Lo annuncia un teaser diffuso da Toyota, che mostra -anche se non molto chiaramente- la sagoma di un'ala posteriore considerevole su un posteriore ultra sportivo che dovrebbe appartenere proprio alla famigerata Supra.

LA DIVISIONE SPORTIVA DIVENTA BRAND? Indiscrezioni vogliono che la novità non sarà venduta con i distintivi Toyota ma sarà identificata dalla targhetta Gazoo Racing, la divisione sportiva ddella Casa del Sol Levante. Che Toyota stia seguendo le orme dei colleghi che stanno creando marchi indipendenti per le rispettive divisioni di performance, come Mercedes AMG, Audi Sport e la recentemente annunciata Seat Cupra? Per conoscere tutti i dettagli seguiteci durante il prossimo Salone di Ginevra 2018.