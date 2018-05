Autore:

Giulia Fermani

PIRELLI: PENUMATICI PER FERRARI PIU' COSTOSA Linea vintage, tecnologia all'avanguardia: questa la guideline dietro ai nuovi pneumatici super lusso Pierelli Stelvio Corsa, usciti dalla fucina creativa di Tronchetti Provera per equipaggiare una Ferrari 250 GTO del 1962.

PENUMATICI PREMIUM PER AUTO PREMIUM Gli Stelvio Corsa appena entrati nella linea di penumatici speciali Pirelli Collezione, nata per le auto più affascinanti - e costose- costruite tra il 1950 e il 1980, richiama nel nome il marchio storico che ha segnato il successo della coppia Ferrari-Pirelli negli anni Cinquanta. Per questo sono state scelte per gommare l'auto più costosa al mondo, la sportivissima Ferrari 250 GTO nata all’inizio degli anni Sessanta con un motore V12 3000 cc e venduta recentemente in California alla cifra da capogiro di 28 milioni di euro.