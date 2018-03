IL MITO RITORNA? Chi non vorrebbe una Ferrari 250 GTO in garage? Posto anche che qualcuno abbia 38 milioni di euro sotto il materasso (a tanto è stata battuta l'asta del 2013), ormai i 39 esemplari prodotti (tra prima e seconda serie) sono tutti gelosamente tenuti sotto la teca di cristallo dai loro proprietari. Ma la sparata di Marchionne al Salone di Ginevra appena concluso fa gelare il sangue: la leggendaria Ferrari 250 GTO potrebbe vedere di nuovo la produzione.

Secondo il Capo della, ci sarebbe una piattaforma già pronta in attesa di essere completata. "La continuazione della produzione di automobili di molti anni fa è però un campo che va studiato nei minimi dettagli" continua Marchionne. Si tratterebbe della. I VIN, ovvero i numeri del telaio delle nuove automobili, per esempio, proseguirebbero da dove sono finiti i VIN delle vetture prodotte in precedenza.