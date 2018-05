Autore:

Marco Congiu

IL PREZZO DELLA QUALITÀ La nuova Volkswagen Touareg è la terza generazione del SUV full-size di Wolfsbourg. L'abbiamo vista da vicino pochi mesi fa e tra poco la proveremo su strada. Adesso, però, sappiamo anche darvi con precisione i prezzi: la Touareg 2018 parte da 65.500 euro.

DUE ALLESTIMENTI, UN MOTORE Sono al momento due gli allestimenti a listino per la nuova Touareg. Quello di partenza, Style, al quale si accompagna l'Advanced, più ricco di dotazioni di serie. Scelta obbligata, almeno per ora, per le motorizzazioni: sotto il cofano troviamo unicamente il 3.0 sei cilindri TDI da 231 CV, mentre in futuro arriverà il 3.0 TSI da 340 CV oltre alla versione ibrida plug-in da 367 CV.

PREMIUM La nuova Volkswagen Touareg 2018, di fatto, può essere considerata premium a tutti gli effetti, a giudicare dalla lista di accessori di serie e di optional a pagamento a listino. La Touareg in allestimento Style parte da 65.500 euro e vanta di serie fari anteriori a LED, clima automatico bizona, cerchi in lega da 18”, schermo da 9,2” sulla plancia, cruise control adattivo e mantenitore di corsia. La Touareg Advanced fa un salto di qualità – e di prezzo, che parte da 76.500 euro – fornendo di serie il cruscotto digitale, clima automatico quadrizona, finiture in alluminio, cerchi da 19”, sedili rivestiti parzialmente in pelle, portellone ad apertura automatica e, come per la Style, cambio automatico a 8 rapporti con trazione integrale.

OPTIONAL: QUALI SCEGLIERE? I prezzi degli optional della nuova Volkswagen Touareg sono in linea con il livello di qualità percepita del SUV. La vernice metallizzata costa 1.100 euro, i rivestimenti in pelle per le sellerie 2.600, il legno di noce per rivestire l'abitacolo ne aggiunge altri 800 al totale, mentre i cerchi in lega da 20” costano 2.300 euro, con quelli da 21” che superano i 3.000 euro. Si sommano, poi, il visore notturno a 1.950 euro, oltre all'head-up display da 1.350, le sospensioni regolabili ad aria e ruote posteriori sterzanti. Con certi prezzi di partenza, però, spiccano come optional la radio DAB ed il lavafari: 410 euro per due accessori che avremmo personalmente messo di serie.