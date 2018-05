Autore:

Luca Cereda

SANGUE BLU Adesso sarà davvero dura scordarsi della Volkswagen Touareg sfogliando la margherita dei grandi SUV più blasonati. L'ammiraglia di Wolfsburg ha attinto dalle parenti illustri del Gruppo, svoltando dal punto di vista della dinamica di guida. Anche comfort e lusso a bordo sono passati a un livello superiore in questa terza generazione dalle dimensioni più generose. E la tecnologia? Le ha aguzzato la vista, con il visore notturno e i nuovi fari IQ. Light. Tutto questo (e altro) ovviamente ha un prezzo: sensibilmente cresciuto per la Touareg 2018 in confronto al vecchio modello (di circa 6.000 euro).

FORMATO FAMIGLIA Girandole intorno si capisce che è cresciuta, sebbene le nuove linee – più scolpite – non l'appesantiscano, anzi: la slanciano. La griglia a listelli cromati è molto imponente e toglie un po' di understatement al SUV tedesco, che non ha mai amato fare il gradasso. Ha guadagnato, però, in presenza e capacità: adesso la Touareg sfiora i 4 metri e 90 centimetri (4,87) per quasi due di larghezza (1,98), offrendo dietro al divanetto ben 810 litri di bagagliaio. Pesa 21 quintali, che non sono pochi. Ma sono pur sempre 100 chili in meno rispetto a ieri, e questo lo dobbiamo principalmente alla nuova piattaforma (nome in codice MLB): il pianale per motori longitudinali che utilizzano anche Bentley Bentayga, Cayenne, Audi Q7 e Lamborghini Urus.

SALOTTO BUONO Se messa così non fa effetto, provate allora a entrare nell'abitacolo e vi renderete immediatamente conto del cambiamento. E della qualità. Perché davvero la Touareg non ha nulla da invidiare a SUV più altisonanti quanto a cura dell'arredo, a partire dai rivestimenti in pelle dei sedili, massaggianti (con più funzioni) e ventilati. E non sfigura nemmeno quanto a potenziale multimediale: strumentazione digitale con TFT da 12'', display centrale da 15'' nella configurazione più ricca dell'infotainment (di serie si ferma a 9,2 pollici), scheda SIM per restare sempre connessi e l'head up display proiettato sul parabrezza. L'ambiente è sottolineato da una luce di cortesia blu o di altri colori, giusto per elevare ancora un po' l'atmosfera.

BUSINESS CLASS Si continua, poi, con comandi del clima bi-zona anche dietro (nell'allestimento più ricco), doppia presa USB e una schuko per una seconda fila da business class: spaziosa e comoda. E ci si potrebbe fermare qui, volendo considerare la Touareg quella di sempre: una confortevole e affidabile cruiser formato formato famiglia. Poi, però, scorri la scheda tecnica e vedi che c'è molta altra ciccia.

PIU' AGILE Parlando di guida, ad esempio, il debutto dell'asse posteriore sterzante (optional), che fino ai 37 km/h ruota in controfase per agevolare le manovre negli spazi stretti, mentre a velocità sostenute gira nello stesso senso dell'asse anteriore per dare maggiore stabilità nei curvoni. E ci sono le barre antirollio elettromeccaniche, su entrambe gli assi, attivate da un motore elettrico da 48 Volt. Due tecnologie per affinare la guida di un SUV che ho già avuto modo di apprezzare guidando la Porsche Cayenne 2018.

OCCHIO DI FALCO La Touareg, però, rimane soprattutto un'auto da famiglia, e quindi focalizzata sulla sicurezza. Tra le dotazioni salta dunque all'occhio il Nightvision, sebbene non sia una primizia assoluta (ma per Volkswagen sì): una termocamera a raggi infrarossi capace di individuare al buio – a una distanza compresa tra i 10 e i 130 metri - la sagoma di un umano o di un animale presente su strada, con tanto di alert sull'head-up display. Qualora questo succeda, a illuminare l'ostacolo ci pensano i nuovi fari della Touareg, ora a matrice di LED.

IQ Parlando invece di guida assistita, sono presenti la guida semiautonoma in colonna fino ai 60 km/h di velocità, il front assist con funzione di frenata d'emergenza, il sistema di assistenza agli incroci, lane e side assist, trailer e park assist, emergency assist, la frenata anti-collisione multipla, il sistema proattivo di protezione degli occupanti con chiusura dei finestrini e del tetto panoramico in caso di incidente.

MOTORI E PREZZO In attesa della Touareg ibrida plug-in, al momento prevista solo in Ciba, i motori sono solo diesel: 3.0 sei cilindri TDI declinato nelle versioni da 231 cv e 500 Nm di coppia e da 286 cv e 600 Nm. Sotto questa cilindrata non si scende, mentre un V6 benzina è presente in alcuni listini europei, ma in Italia - per ora - non è importato. I prezzi? Il listino attacca a 61.000 Euro per la diesel da 231 cavalli. Il lancio è previsto per il mese di giugno, i pre-ordini già aperti (ma solo per il V6 TDI da 286 cv che parte da 65.500 euro). Se volete conoscere tutti allestimenti (due: Style e Advanced), e gli optional della Touareg 2018 cliccate qui. Adesso è il momento di passare al come va.