Autore:

Giulia Fermani

CON IKEA PER UN FUTURO PIU' ECO FRIENDLY Continua la corsa di Nissan verso un'Italia sempre più green. Con l'installazione di una nuova colonnina di ricarica rapida per veicoli elettrici all'Ikea di Roma Anagnina -la seconda installata in collaborazione con Ikea dopo quella del punto vendita di Padova- sale a 82 il numero dei punti di ricarica rapida Nissan in Italia.

VEICOLO RICARICATO IN UN'ORA Testata per sostenere fino a 100 kW, la colonnina di ricarica rapida CHAdeMO - che sta per Charge For Moving (una carica per muoversi)- installata a Roma fornisce 50 kW di corrente continua e permette ai clienti Ikea di ricaricare completamente la vettura in meno di un’ora. Quella pensata in collaborazione con Ikea non è l'unica iniziativa pensata da Nissan per elettrificare la Capitale. A Roma, infatti, sono attivi anche il progetto di Van Sharing Elettrico con e-NV200 al centro della città, pensato per chi trasporta e consegna merci all'interno del perimetro della ZTL centrale e il progetto Taxi 100% elettrici Nissan Leaf, realizzato in sinergia da Nissan Italia e Unione Radiotaxi d’Italia.