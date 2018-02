Autore:

Marco Congiu

COME GLI UNNI È iniziata l'invasione. No, non è un discorso elettorale di Matteo Salvini. Mi riferisco al prossimo arrivo di SUV di massa ad elevate prestazioni. Dopo la Seat Ateca Cupra, anche Hyundai ha annunciato di essere al lavoro su una Tucson N. E c'è da scommetterci che anche gli altri costruttori non staranno a guardare. Ma andiamo con ordine.

2019 O DOPO Al momento i riflettori di Hyundai sono puntati sulla nuova Santa Fé, che vedremo da vicino al prossimo Salone di Ginevra. Proprio durante l'unveal del SUV full-size della casa coreana, Byung Kwon Rhim – manager al vertice globale delle vendite Hyundai – ha confermato di essere al lavoro su una Tucson N, ma che il progetto non vedrà la luce almeno fino al prossimo anno.

POCHE INFO Ovviamente, non si sa ancora quasi nulla circa la nuova Hyundai Tucson N. È verosimile che il SUV ad alte prestazioni possa utilizzare lo stesso motore da 2.0 litri della Hyundai i30 N da quasi 300 CV, ma andando a giocare con la pressione del turbo si potrebbe forse ottenere qualcosa di più. Ovviamente anche le sospensioni e l'impianto frenante dovrebbero essere rivisti e migliorati, oltre ad un tuning estetico più accattivante. Non ci resta che aspettare e vedere.