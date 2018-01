Autore:

Lorenzo Centenari

SOTTO IL VESTITO, TUCSON A tre anni dal debutto della nuova generazione, Hyundai Tucson è in procinto di gettare in lavatrice i panni sporchi e indossare il vestito nuovo. Un abito che a quanto pare non sarà molto diverso, almeno a giudicare dalle foto spia scattate in questi giorni di un prototipo sorpreso a passeggiare sulle Alpi svizzere. Dell'edizione oggi in commercio, Hyundai Tucson 2019 sarà poco più di un semplice restyling.

TRUCCO LEGGERO Squadra che vince non si cambia. O comunque, si cambia il meno possibile. In virtù dunque del successo globale riscosso da Hyundai Tucson 2015, il facelift di metà carriera aggiunge a quanto pare giusto una manciata di dettagli. Come i gruppi ottici anteriori, in futuro equipaggiati di nuove luci diurne, e i paraurti posteriore ed anteriore. Modificata anche la griglia a nido d'ape, elemento che sotto il camouflage appare dai bordi leggermente più appuntiti.

MOTORI TOP SECRET Hyundai Tucson restyling proporrà qualche variante anche al proprio interno: si attendono non solo nuovi materiali e nuovi colori, ma anche e soprattutto un sistema di infotainment più evoluto, così da gratificare la crescente dipendenza delle famigliole dalla tecnologia digitale di bordo. Quanto ai motori, ancora nulla si conosce di preciso: probabile un semplice upgrade dei propulsori già esistenti.