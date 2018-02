Autore:

Luca Cereda

PIU' MATURA E sono quattro. Quattro generazioni con questa nuova Hyundai Santa Fe al debutto al salone di Ginevra 2018. Che è sempre più grande e più ambiziosa, con interni che sfidano le migliori tedesche, dotazioni di sicurezza arricchite.

DIMENSIONI Lunga 477 cm e larga 189, è più lunga di 7 cm rispetto al passato e ha guadagnato 40 litri di bagagliaio, ora arrivato a quota 625 litri. Nell'abitacolo, l'infotainment ha uno schermo touch da 7 o 8 pollici a seconda degli allestimenti, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. E' invece una prima assoluta, per la Santa Fe, l'head up display per monitorare alcune informazioni sulla guida direttamente sul parabrezza (ad esempio navigazione, limiti di velocità, regolazione del cruise adattivo, avvisi del sensore di monitoraggio dell'angolo cieco).

MOTORI Verrà proposta con due motori diesel e un benzina, la nuova Hyundai Santa Fe. Tutti omologati Euro 6C. Il più moderno è un 2 litri turbodiesel declinato in due livelli di potenze: 150 e 182 cavalli. L'alternativa, sempre a gasolio, è il 2.2 CRDi da 197 cv, che Hyundai ha reso leggermente più efficiente con un lavoro di fino. Terza via – presumibilmente snobbata in Europa – un 2.4 litri benzina Theta II che mette sul piatto 185 cv.

TRAZIONE Di serie, la nuova Hyundai Santa Fe 2018 è dotata di trazione integrale (a controllo elettronico) HTRAC. L'elettronica gestisce la coppia in maniera variabile la distribuzione della coppia, che arriva a inviare il 50% al retrotreno le settaggio più sportivo (mentre si limita al 35% nella modalità di guida Comfort). La Santa Fe può però viaggiare anche a trazione solo anteriore, per consumare meno: basta azionare la modalità Eco.

ADAS Tra i vari angeli custodi elettronici di chi siede dietro al volante (frenata automatica con riconoscimento del pedone, mantenitore di corsia, lettore dei limiti di velocità) ce n'è anche uno che si prende cura dei più piccoli: è il Rear Occupant Alert, un avviso per evitare che il conducente si dimentichi del bambino seduto sul seggiolone. La frenata d'emergenza è attiva anche in retromarcia.

QUANDO ESCE Il prezzo e i tempi di lancio della nuova Hyundai Santa Fe 2018 verranno comunicati al Salone.