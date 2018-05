Autore:

Simone Dellisanti

E IL MARTINI? Quando l'IMM (International Mini Meeting) chiama, gli appassionati della Mini (la celebre sportivetta chic inglese) rispondono! E questa volta ho risposto anche io che sono da sempre un amante del brand. Stavolta mi sono armato di Mini John Cooper Works S Tre Porte (presto la prova qui, sulle nostre pagine) e mi sono recato in Portogallo per partecipare alla riunione di condominio, ma mica con condomini qualunque! Ma va! I coinquilini stavolta sono stati piccoli, chic, sportivi, colorati e tutti diversi. In questo weekend, il Portogallo è diventato il centro del mondo per ogni appassionato Mini, moderna o classica con Praia de Mira che ha abbracciato migliaia di appassionati provenienti da mezzo mondo.

PER TUTTI I GUSTI Quindi gli ingredienti per una bella festa c'erano tutti: sono riuscito a bruciacchiarmi il collo grazie al sole portoghese della costa Atlantica, le strade erano bellissime e ideali per divertirsi con il "go-kart feeling" delle Mini e c'era anche tanto da mangiare e da bere…senza dimenticare la possibilità di passeggiare sia tra Mini classiche, quelle nate dal 1959, sia tra le Mini moderne, dal 2001 a oggi. Insomma, quale modo migliore per festeggiare il 40° International Mini Meeting?

LA GALLERY E IL VIDEO Però io non ho pensato solo a divertirmi, ma ho pensato anche a voi, ed ecco che più sotto potete trovare la gallery (e prossimamente anche il video) delle Mini più belle che ho visto!