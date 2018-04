Autore:

Giulia Fermani

IL RENDERING OFFROAD Ormai sul web è una gara a chi si spinge più in là nel proporre rendering sempre più azzardati delle principali supercar. A mettere le mani sulla Pagani Huayra sono stati i creativi di Rain Prisk. Ve la sareste mai immaginata in versione offroad? No? Nemmeno noi. L'autore di questo rendering, invece, lo ha fatto. Dotata (virtualmente) di ruote gigantesche, la Pagani Huayra in assetto fuoristradistico guadagna la protezione sottoscocca obbligatoria e delle barre luminose a Led montate sul frontale e sul tetto.

​ESERCIZIO DI STILE E BASTA Consapevoli della suscettibilità dei puristi, gli autori del rendering mettono le mani avanti collocando il loro esercizio di stile all'interno di un trend degli ultimi anni, che ha coinvolto anche Mustang sollevata e Bentley Continental GT, per citarne un paio. Oltre tutto, c'è da dire che quella le jeep sportive truccate inziano a vedersi nella realtà, anche se spesso in via ufficiosa, grazie a maneggi di aftermarket. Ricordate la Nissan 350Zki concept? Ecco. Voi cosa ne pensate? Guardate l'immagine e diteci la vostra qui sotto nei commenti.