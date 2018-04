Autore:

COME LEWIS Vi piace? Peccato, già venduta: se l'è messa in garage tale Brett David, CEO di Prestige Imports, celebre concessionario di supercar a Miami. Un capriccio ad personam: questa Pagani Huayra, infatti, ha una livrea speciale: quella della Mercedes campione di Formula Uno di Lewis Hamilton.

CHIUDE IN BELLEZZA Altra brutta notizia: era l'ultima Huayra prevista, di quelle con carrozzeria chiusa. Ribattezzata per questo 'Il Ultimo', non ha soltanto una livrea racing. Anche l'alettone posteriore fisso e il il tetto sono “custom”. Per non parlare degli interni, che oltre a riprendere i colori sociali della Mercedes AMG Petronas sono infarciti di inserti in alluminio e carbonio.

E POI? Solo il motore della Pagani Huayra Il Ultimo è “convenzionale”. Un V12 6 litri biturbo di provenienza Mercedes AMG, capace di scaricare a terra 720 cv e 1000 Nm di coppia. Per il resto, attualmente la storia della Huayra continua con la Roadster (anch'essa limitata a 100 unità). Nel futuro, invece, c'è una Pagani elettrica. Ma si parla almeno del 2025...