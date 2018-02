Autore:

Giulia Fermani

WHY? WHY NOT Già nei giorni scorsi circolavano alcune anticipazioni sulla motoslitta che Nissan aveva messo in cantiere per il Salone di Chicago 2018. Ora arriva la conferma ufficiale: al Chicago Auto Show, che aprirà le porte l’8 febbraio, la Casa giapponese porterà la 370Zki Concept, una grossa motoslitta costruita sulla base della vettura sportiva a cui sono stati aggiunti cingoli e sci.

ESERCIZIO DI STILE PER CHICAGO 2018 Innanzitutto no, questa concept di Nissan non andrà mai in produzione ma è un puro esercizio di stile a cui la Casa giapponese non è nuova visto che già nel 2016 aveva reso a prova di piste da sci anche Pathfinder, Murano e Rogue. Cingoli al posteriore e sci all’anteriore, assetto rialzato di oltre 7 cm e mezzo, nuovi supporti per le molle posteriori e freni e impianto di scarico rivisitati per adattarsi al nuovo -insolito- utilizzo. Questo è quello che vediamo nelle prime immagini della Nissan 370Zki Concept che, nonostante i vistosi interventi, in quanto a meccanica mantiene le stesse caratteristiche della 370Z di serie, vale a dire un motore V6 3.7 litri da circa 330 cv abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti.