Autore:

Luca Cereda

ALT Il mercato dell'auto frena ancora. Stavolta un po' più forte: -7,3%. E sono due, i mesi di fila con il segno negativo dopo la boccata d'ossigeno di aprile. Se poi il discorso si sposta sul chiacchieratissimo diesel, siamo al declino: -17% e una tendenza che sembra irreversibile e va a favore dei benzina (+3,5 a giugno).

MOTIVI POLITICI Gli italiani comprano meno auto (gli acquisti delle famiglie sono calati del 5,1% rispetto all'anno scorso dopo sei mesi, per un totale di 13.600 immatricolazioni in meno) e ciò ha per l'UNRAE anche una motivazione politica. In uno scenario “alimentato dalle evitabili anticipazioni sulle decisioni che verranno prese in futuro sulla mobilità”, anno su anno il mercato evidenzia una riduzione dell’1,5%, con 1.120.829 vetture immatricolate rispetto alle 1.137.299 del 1° semestre 2017.

FCA GIU' Nonostante la crescita esponenziale di Jeep (+100% sul 2017 nei primi sei mesi +91% a giugno), con Renegade e Compass nelle prime 13 auto più vendute, il gruppo FCA ha chiuso in negativo il confronto con l'anno passato: -9,07%. E sull'ennesima frenata del mercato in questo avvio d'estate incide il -19% registrato in questo mese. La Fiat Panda, però, rimane come sempre la più amata dagli italiani, seguita a ruota dalla Fiat 500X (seconda in questo semestre).

GO GREEN Mentre si comprano meno auto si fa, però, un gran parlare di auto verdi, soprattutto ibride e elettriche. Le prime sono in ascesa (+25% nel mese e +30,7% nel semestre), per la sempre maggiore disponibilità di prodotto. Ma rappresentano il 3,9% di quota di mercato nel periodo gennaio-giugno 2018 (2.119 sono plug in). Le elettriche pure vendute sono il doppio rispetto al primo semestre dello scorso anno: parliamo di 2.249 contro 1.005, però. Da qui a vederne un milione su strada nel 2022, ce n'è un bel po'. Basteranno quattro anni scarsi?