Autore:

Giulia Fermani

FIAT PUNTO: PENSIONATA O REGINA DELL'USATO? Che la Fiat Punto fosse destinata a scomparire nell'oblio nel giro di pochi mesi -si vocifera che ad agosto scatterà l'ora X- è storia nota. Con la chiusura dello stabilimento SATA di Melfi chiuderà i battenti anche un pezzo di storia del nostro Paese, nonché una delle più amate bestseller italiane degli ultimi 25 anni. Accettata la notizia del pensionamento, però, viene da chiedersi: e se ne volessi comprare una? Tra usato e km 0, ecco le soluzioni più convenienti.

FIAT PUNTO USATE E A KM 0 Da quando mise ruota su piazza, nel 1993, per sostituire la mitica la Fiat Uno, Fiat Punto a collezionato molti successi: dall' essere eletta auto dell'anno nel 1994 a essere prefirita in Europa preferita persino alla Golf, nel 1997. Fiat Punto è il quarto modello Fiat per vendite nel mercato dell'usato (valori medi per 17.003 esemplari venduti: anno 2008, prezzo 5000 euro) e le proposte a km 0 permettono di risparmiare, rispetto al nuovo, addirittura il 43%. Ad esempio, una Fiat Punto Street 1.2 che listino all mano verrebbe 15.500 euro è acquisabile a 8.950 euro. O ancora una Punto Multijet 1.3 Street da 18.900 euro può essere messa in garage pagandola solo 11.500 euro.