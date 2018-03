Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA VOLVO L'auto da famiglia sta cambiando, portando sempre più automobilisti a preferire il Suv alla classica Station Wagon. Volvo, dal canto suo, non ha intenzione di rinunciare alla sua lunga tradizione nelle Station Wagon e la Volvo V60 esposta allo stand Volvo al Salone di Ginevra 2018 ne è la dimostrazione. Ma cosa deve avere oggi una SW per farsi preferire a un Suv? Lo abbiamo chiesto a Michele Crisci, Presidente Volvo Italia. Sentite cosa ci ha risposto in questa intervista da Ginevra 2018.