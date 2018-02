Autore:

Luca Cereda

SVELATA Con giorni d'anticipo sull'apertura del salone di Ginevra 2018, debutta a Stoccolma la nuova Volvo V60 2018.

V90 IN SCALA Nata sulla piattaforma SPA condivisa con l'ultima XC60 e con la V90, il nuovo modello della station wagon svedese (formato medio) riprende molti elementi stilistici, esterni ed interni, della sorella maggiore. Ma in scala ridotta, con proporzioni equilibrate e misure più agili da gestire.

I MOTORI Conoscendo la V90, l'effetto-sorpresa della nuova Volvo V60 2018 è mitigato. Si segnala, però, la nuova unità ibrida plug-in benzina T6 Twin Engine con trazione integrale in grado di sviluppare una potenza complessiva di 340 cv o il sistema ibrido plug-in benzina con trazione integrale T8 Twin Engine da 390 cv. Tra le opzioni più tradizionali sono disponibili il T5 o il T6, mentre chi preferisce il diesel può scegliere fra l’unità D3 o D4.

CHIP AL COMANDO Come da trazione della casa svedese, la dotazione di sicurezza è ai vertici del segmento. Il sistema City Safety con tecnologia Autobrake è ora in grado di attivare la frenata automatica anche per ridurre le conseguenze di collisioni con veicoli che sopraggiungono in senso opposto. Il Pilot Assist – che assiste il conducente in fase di sterzata, accelerazione e frenata fino a una velocità di 130km/h (a patto che le linee sull'asfalto non siano usurate) – è stato ottimizzato. Nella lista dei dispositivi figurano anche il Run-off Road Mitigation - per la riduzione dell’impatto in caso di uscita dalla carreggiata - l'Oncoming Lane Mitigation - che avverte il conducente in caso di uscita dalla corsia di marcia correggendo automaticamente la sterzata e riportando la vettura all’interno della corsia e fuori dalla traiettoria di eventuali auto in senso opposto - e il Cross Traffic Alert con frenata automatica.

ANCHE A NOLEGGIO Immancabile, sulla nuova V60 arriva anche l'infotainment Sensus, compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e la connessione 4G. In Inghilterra la nuova V60 è proposta con prezzi a partire da poco meno di 32.000 sterline (circa 36.000 euro), ma non è obbligatorio acquistarla. Si può optare per il servizio in abbonamento Care by Volvo e pagare un canone mensile di noleggio.