Autore:

Lorenzo Centenari

NUOVA ERA Tanta sostanza e tanta innovazione, per Volvo, al Salone di Ginevra 2018. Non solo la nuovissima V60, station wagon che accentra su di sé tutto il know-how che il costruttore svedese ha sin qui maturato in tema di sicurezza e assistenza alla guida. Allo stand Volvo, si presenta al pubblico anche il nuovo marchio Polestar, la divisione riservata ai modelli high-performance. Apre la serie la Gran turismo Polestar 1.

INNOWAGON Nata sulla stessa piattaforma di XC60 e V90, nuova Volvo V60 riprende numerosi elementi stilistici della sorella maggiore, declinandoli in scala ridotta. Sotto il cofano, anche le nuove unità ibride plug-in T6 Twin Engine (340 cv) e T8 Twin Engine (390 cv). Equipaggiamento elettronico ai vertici del segmento grazie a City Safety con tecnologia Autobrake, Pilot Assist, Run-off Road Mitigation e altre funzioni ancora.

STELLA POLARE Dal canto suo, Polestar 1 è una GT Ibrida ad alte prestazioni da 600 cv e 1000 Nm di coppia, per un’autonomia in modalità solo elettrica (Pure) che raggiunge il valore record di 150 km. Soluzioni tecnologiche mai viste prima come le nuove sospensioni elettroniche Öhlins a controllo continuo e il telaio interamente in fibra di carbonio. Lanciata a Shanghai lo scorso ottobre, la Polestar 1 entrerà in produzione a metà del 2019.