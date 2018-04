Autore:

ICONA Una delle icone del mondo automotive sta quasi per compiere 45 anni, stiamo parlando dell'auto tedesca Volkswagen Golf che, nel frattempo, si sta avvicinando alla produzione della ottava serie.

ELETTRICA PER META' La prossima serie dovrebbe vedere la luce nel giugno 2019, con Volkswagen che ha deciso di introdurre sostanziali modifiche alla sua auto più veduta. Volkswagen sta lavorando a un nuovo sistema ibrido (MHEV) con tecnologia a 48 volt che sarà implementato per la prima volta nella prossima Golf, per garantire un maggiore risparmio di carburante e maggior efficienza. Per il momento, la casa tedesca è stata abbstanza avara di notizie e ha svelato solamente che sarà introdotto il sistema Mild Hybrid, con il normale motore a combustione che sarà integrato al sistema elettrico a 48 volt e una batteria da 48 volt.

EFFICIENTE Il sistema ibrido permetterà alla Volkswagen Golf di ottava generazione di risparmiare fino a 0,3 litri / 100 km e, una volta che il conducente rilascierà il pedale dell'acceleratore, permetterà alla frizione di "staccarsi" per fare spegnere il motore. Sarà così possibile veleggiare senza consumare carburante. Ciò sarà possibile solo in determinate condizioni, come quando si scende da una pendenza.

FULL ELECTRIC La prossima generazione di Golf sarà in vendita in Europa il prossimo anno, quando Volkswagen introdurrà anche il suo primo modello I.D, una berlina compatta interamente elettrica.