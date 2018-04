Autore:

Luca Cereda

CI SIAMO I rendering pubblicati dal sito www.indiansautoblog.com, basati sulle prime foto "rubate" ci danno una preview a colori di come sarà il nuovo modello di Suzuki Jimny, atteso al debutto in anteprima mondiale nel prossimo autunno.

ERA ORA La Suzuki Jimny 2018 rinnoverà un modello la cui ultima generazione ha tirato la carretta per quasi due decadi, rinfrescata qua e là da piccoli ritocchi. La Suzuki Jimny attuale è ancora un'auto molto ricercata nel mercato dell' usato, ma decisamente superata sotto molti punti di vista. Non ultimi i consumi del suo 1.3 VVT benzina e l'infotainment, di stampo... vintage.

BOXY Con la quarta generazione si volterà pagina. Per come appare da queste prime foto “pirata”, la Suzuki Jimny sfoggerà una carrozzeria boxy, stile Mercedes Classe G, e una griglia che ricorda quella della S-Cross, pur avendo un aspetto più rusticano. Ed è questo il punto: in uno scenario di fuoristrada suvizzati, la piccola Jimny non vuole abbandonare le sue origini, almeno nello stile. Prova ne è anche la scelta di rimanere a tre porte oltre alla ruota sul portellone, per un look che rimane iconico.

PLANCIA Le nuove sembianze scatoliformi concederanno ai passeggeri un po' più di spazio, striminzito sulla Jimny attuale. E gli interni, pur mantenendo un'impronta old school, festeggiano l'arrivo di un sistema di infotainment touch screen. Apparentemente, niente di diverso da quel che oggi troviamo sulla Vitara o sulla Baleno.

MOTORI Sempre pronta a camminare sulle punte – l'altezza da terra appare ancora notevole, fatta apposta per i sentieri di montagna – sembra volersi confermare una dura e pura, seppur tascabile, dell'offroad. Al momento non sappiamo se Suzuki abbia deciso di modificare qualcosa nello schema 4x4 della Jimny (trazione integrale inseribile e ridotte). Di sicuro ci saranno novità sotto il cofano, con il 1.2 aspirato nella versione entry-level e – forse – il tricilindrico 1.0 litri BoosterJet al top della gamma.