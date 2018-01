Autore:

Matteo Gallucci

SPY STORIES È stato fotografato su strada il muletto ancora camuffato della nuova Toyota RAV4 2019 e già dalla foto spy possiamo avere un'idea ben definita riguardo al design del nuovo SUV giapponese. Ebbene si, il cambiamento stilistico per la futura generazione di RAV4 sarà di quelli importanti, con un look più affine al mondo dell'off-road e linee squadrate e robuste.

MUSO IMPONENTE La profonda rivisitazione estetica tocca principalmente l'anteriore del famoso SUV che presenta un frontale massiccio a sviluppo verticale, con una griglia molto larga e aperta. La nuova RAV4 sembra pronta a divorare la strada e, nonostante il rivestimento che la nasconde da occhi indiscreti, sembra proprio essere più atletica e aggressiva. I fari si sviluppano orizzontalmente e sono collocati a filo rispetto al cofano motore piatto e ben distanti dal paraurti bombato e passaruota sporgenti.

MUSA ISPIRATRICE La nuova RAV4 2019 si rifà alla sua musa ispiratrice: la concept FT-AC presentata durante l'ultimo Los Angeles Auto Show. Si tratta di un esercizio di stile, vero manifesto di linee squadrate che donano forza e potenza da SUV oltre a proporre soluzioni stilistiche e tecnologiche non così tanto futuribili.

PIATTAFORMA MODULARE La piattaforma della prossima Toyota RAV4 sarà molto probabilmente la stessa piattaforma modulare TGNA già utilizzata per Camy, CH-R e Prius.

ANCORA IBRIDA Per quanto riguarda le motorizzazioni non si hanno ancora notizie ufficiali ma è praticamente certa la conferma dell'opzione ibrida anche per la nuova generazione di RAV4.

MERCATO Il successo di RAV4 nel 2017 ha segnato un +15,7% di vendite diventando il veicolo Toyota più venduto in USA nell'ultimo anno. Per incrementare il trend positivo in tutti i principali mercati dell'auto i vertici del brand giapponese hanno pensato ad una totale rivoluzione del modello visto che l'attuale RAV4 in gamma ha debuttato al Salone di Los Angeles nel lontano 2012 ed è stato aggiornato al Salone di New York nel 2015 con l'introduzione della motorizzazione ibrida Toyota.