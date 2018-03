Autore:

Emanuele Colombo

IBRIDA A 7 POSTI Negli USA è già in vendita da circa un anno, ma da noi è un'auto inedita: parliamo della nuova Honda CR-V 2018, che al Salone di Ginevra 2018 si presenta aggiornata per il mercato europeo, con una nuova motorizzazione ibrida e un'inedita configurazione a 7 posti. Ma andiamo con ordine...

TRAZIONE ANTERIORE O AWD Meccanicamente, il nuovo SUV Honda è stato progettato per un uso realmente multiruolo: con elevato comfort su strada e autentiche capacità fuoristradistiche. L'altezza da terra è di 208 mm e la trazione integrale (opzionale) è la Real Time AWD con Intelligent Control System, la più recente della gamma Honda.

PRESE D'ARIA ROBOTIZZATE Molto attento lo studio aerodinamico, che prevede carenature nel sottoscocca e prese d'aria che si chiudono da sole (Honda Active Shutter Grille), quando il motore richiede minore raffreddamento, per ottimizzare i consumi.

DOTAZIONI A bordo molte delle dotazioni sono in comune con la Honda Civic 2017. Spiccano i due display da 7 pollici e il pannello comandi separato per la climatizzazione. Il passo allungato, rispetto alla CR-V precedente, concede più spazio in abitacolo e consente una terza fila di sedili a scomparsa (opzionali) che si ripiegano sotto il pavimento del bagagliaio.

I SEGRETI DELL'IBRIDA Quanto ai motori, la versione più attesa è quella ibrida, che Honda chiama Intelligent Multi Mode Drive (i-MMD). Consiste in un motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri a ciclo Atkison accoppiato a due motori elettrici. La trasmissione non prevede un cambio tradizionale, ma un rapporto di trasmissione fisso: uno schema meccanico che consentirebbe, pare, consumi quasi al livello dei motori Diesel di ultima generazione.

MOTORI E DATA DI LANCIO Oltre all'ibrida, la CR-V 2018 sarà disponibile anche con il motore turbo a benzina 1.5 VTEC che sulla Civic sviluppa 182 CV: abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un automatico CVT. L'arrivo sul mercato della nuova Honda CR-V con motore abenzina 1.5 VTEC turbo è previsto per l'autunno 2018, mentre i modelli ibridi si renderanno disponibili all'inizio del 2019.