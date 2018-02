Autore:

Giulia Fermani

HONDA A GINEVRA 2018 Manca ormai meno di un mese al Salone di Ginevra, che andrà in scena dall’8 al 18 marzo e Honda mette in mostra le novità che ha preparato per l'88ma edizione della kermesse elvetica. Dalla prima comparizione pubblica della Honda Jazz X-Road alla presentazione della nuova generazione del Suv Honda CR-V, passando per un trittico di concept elettrici e per lo show off dell’anima sportiva dalla casa attraverso la Honda Civic Type R TCR.

NOVITA' IN GAMMA Accanto al debutto europeo della CR-V di nuova generazione, che porta in dote l’opzione di un propulsore ibrido, Honda presenterà in ateprima al Salone di Ginevra anche la Jazz X-Road che, insieme alla versione Dynamic con motore i-VTEC da 1.5 litri, si posizionerà ai vertici della gamma in quanto a prestazioni. Per lei, sagomature nere intorno ai passaruota e alle minigonne laterali, cerchi in lega da 16 pollici e, sotto il cofano, un 1.3 da 103 cv.

​ELETTRICHE E SPORTIVE L’elettrica sportiva del futuro secondo Honda? Facile, baricentro basso e linee della Concept Sports EV che torna a Ginevra dopo il debutto al Salone di Tokyo a ottobre 2017. Grande ritorno, tra le concept, anche per l'Urban EV, che torna in Europa dopo l’anteprima mondiale al Salone di Francoforte. Completa il trio elettrico la Honda NeuV. Forse ricorderete di averne già sentito parlare al CES 2017 ma, per gli smemorati, ricordiamo che si tratta di una concept car elettrica dotato di intelligenza artificiale. Punta di diamante della gamma racing in scena a Ginevra sarà per Honda la Civic Type R TCR, mostrata in anteprima alla vigilia della stagione inaugurale del WTCR.