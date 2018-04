Autore:

Lorenzo Centenari

MINI A8 Per le consegne occorre attendere la tarda primavera (giugno), tuttavia nuova Audi A6 berlina è già ordinabile. Scattano in questi giorni le prevendite di un'auto che per design, tecnologia e dotazione di bordo, poco o nulla ha da invidiare alla capofamiglia Audi A8. Al lancio, la mini-ammiraglia A6 è disponibile in formato 3.0 TDI Quattro Tiptronic 286 cv. Prezzi da 62.100 euro (base) a 67.800 euro (Business Design). Sei allestimenti (oltre ad entry level e top di gamma, anche Sport, Design, Business, Business Sport), contenuti di serie mai così abbondanti.

DIESEL HYBRID Caratteristica primaria di nuova Audi A6 3.0 TDI (come del resto dei motori che si aggiungeranno nel tempo), l'adozione di un sistema soft-hybrid che incrementi la spinta e al tempo stesso calmieri i consumi medi. La rete di bordo da 48 Volt e l’alternatore-starter azionato a cinghia, in sincrono con una batteria agli ioni di litio, a velocità comprese tra 55 e 160 km/h permettono alla A6 di “veleggiare” per inerzia. Mentre la funzione start/stop è attiva fra 7 e 22 km/h. Nella marcia reale, la tecnologia Audi mild-hybrid riduce i consumi fino a 0,7 l/100 km.

MENU DEL GIORNO Sin dal primo allestimento, la dotazione di serie di Audi A6 2018 include finezze a Quattro Anelli come cerchi in lega da 17 pollici con design a 10 razze, proiettori full LED, servizi Audi Connect, tecnologia Audi Pre Sense Front con protezione pedoni, chiamata d’emergenza, radio MMI Plus, cruise control, sterzo progressivo, infine sistema di navigazione MMI con MMI touch response. Per tutte le versioni Audi offre, a richiesta, il pacchetto S Line Exterior (2.230 euro). Un accessorrio irrinunciabile? L'upgrade di navigazione MMI Plus con Virtual Cockpit (2.220 euro).