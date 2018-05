Autore:

Giulia Fermani

OPS, I DID IT AGAIN Nissan, per accompagnare la première mondiale di "Solo: A Star Wars Story" ha svelato una nuova concept car a tema Star Wars: su base Rouge, la one-off nipponica si ispira al Millennium Falcon. Dopo aver omaggiato la fortunata saga di George Lucas lo scorso dicembre, con le sei concept car modificate a tema Star Wars presentate al Salone di Los Angeles, è arrivata dunque l'ultima custom, studiata per riprporre quanti più particolari possibili delle astronavi del film​.

SPAZIO CHIAMA TERRA: RISPONDETE La carrozzeria di questa one-off della Nissan Rogue presenta componenti realizzate -e assemblate- artigianalmente in alluminio, così come anche le coperture per i cristalli e le borchie per i cerchi. Sul tetto spunta un cannone laser e la console montata sul cruscotto permette di controllare l’impianto audio, composto da tre subwoofer Bose da 18 pollici che, messi a sostituzione del lunotto posteriore, riproducono gli effetti sonori del film. Guarda il video.