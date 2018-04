Autore:

Marco Congiu

IN ANTICIPO Il Beijing Motor Show, conosciuto da noi come Salone dell'Auto di Pechino, è alle porte e si stanno via via iniziando a diffondere le prime novità. Sicura protagonista della rassegna cinese sarà la nuova BMW M2 Competition 2018. Le prime immagini diffuse da un forum sloveno sono accompagnate da una scheda tecnica di tutto rispetto, con un dato che spicca su tutti: la M2 avrà lo stesso motore della M4.

PICCOLA BESTIA Subito i numeri: 410 CV e 550 Nm di coppia. Si tratta di un incremento di ben 45 CV rispetto alla M2 standard, con uno scatto da 0 a 100 km/h che si completa in 4,2 secondi. Al momento non si conoscono ancora le prestazioni per la velocità massima.

MAQUILLAGE La griglia doppio rene della BMW M2 Competition appare tutta nera e rivista lievemente nelle forme, ora con angoli più vivi. Gli specchietti retrovisori sembrano derivati direttamente dalla BMW M4 Coupé, con i cerchi in lega da 19” tutti nuovi. Per quanto riguarda gli interni, invece, i sedili assomigliano molto a quelli della M4, con particolari in fibra di carbonio che spuntano dalla plancia. Non si conoscono ancora i prezzi ed i tempi di arrivo nel nostro mercato: per maggiori dettagli, l'appuntamento è per il 25 aprile, dove la nuova BMW M2 Competition verrà ufficialmente svelata.