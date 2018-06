NRING Alfa Romeo aggiunge un nome importante ad Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Nring. Il nome indica le serie speciali a tiratura limitata, Nürburgring Edition, dedicate alle Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio dotate entrambe di un motore V6 2.9 da 510 CV. Il risultato? Numeri da vere supercar con lo 0-100 metri bruciato in meno di 4,0 secondi e una velocità massima che va oltre i 300 km/h.

EDIZIONE MOLTO SPECIALE Le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, nella versione speciale Nring, sono già da ora ordinabili in Europa e Medio Oriente. Se volete fare vostro uno di questi gioielli dal DNA corsaiolo dovete affrettarvi però. Gli esemplari disponibili sono solo 108 per modello come indica il badge numerato nell'inserto della plancia in fibra di carbonio. Inoltre, il numero delle auto disponibili rimanda ai 108 anni di vita dell’Alfa Romeo. Ancora non possiamo anticiparvi i prezzi italiani, ma possiamo dirvi che in Germania l'Alfa Romeo Giulia Nring e la sorellona maggiore Alfa Romeo Stelvio Nring saranno disponibili rispettivamente a 122.570 euro e 128.520 euro.

FEATURES Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Nring sono colorate di una vernice esclusiva grigio Circuito; equipaggiate di serie con i dischi freno in materiale composito, i sedili sportivi Sparco con cuciture rosse e guscio in fibra di carbonio. In fibra di carbonio è anche il cambio automatico a 8 marce, il volante con rivestimento in pelle e Alcantara e la consolle. I rivestimenti in fibra di carbonio finiscono qui, potrete pensare…invece no. In fibra di carbonio sono anche le mascherine anteriori, nonché le minigonne laterali e i gusci degli specchietti. Da segnalare che la Giulia Quadrifoglio Nring rimarrà a trazione posteriore mentre la Stelvio Quadrifoglio rimarrà integrale,

TUTTI AL RING SULL'NRING Con l'acquisto delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia in versioni Nring sono previsti, nel prezzo finale, anche delle piccole chicche per il proprietario come una riproduzione dell’auto in scala 1:18 e una serie di accessori da vero prodriver come i guanti da guida e il giubbotto Sparco, un borsone e gemelli e scarpe in pelle e tessuto con il logo dell’Alfa Romeo. Dulcis in fundo, tutti gli acquirenti potranno vivere l'emozione di un corso di guida proprio sul circuito del Nürburgring.