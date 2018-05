NUOVO TOP DI GAMMA Le concessionarie Alfa Romeo si apprestano ad ospitare la nuova Alfa Romeo Stelvio Sport Edition nei weekned del 12/13 e 26/27 maggio 2018. Questa nuova versione speciale rappresenta il top di gamma del SUV Alfa Romeo e propone un equipaggiamento ancora più ricco dell'allestimento Executive utilizzato come base. Il pacchetto prevede cerchi in lega da 19'', il profilo laterale nero lucido per i vetri e sedili in pelle regolabili elettricamente oltre a finiture in alluminio per gli inserti della plancia, pedali, volante e cambio. Le pinze dei freni possono essere verniciate, a richiesta, in colore nero, rosso o giallo.

SPORTIVA DI NOME E DI FATTO Oltre al pacchetto estetico la nuova Stelvio Sport Edition privilegia più che in passato la dinamica di guida sportiveggiante. La dotazione di serie prevede l'utilizzo delle sospensioni attive Alfa Active Suspension e il differenziale autobloccante sull'asse posteriore. Musica per gli appassionati che grazie a questi upgrade avranno un maggiore feeling con l'auto e più precisione e trazione in percorrenza di curva. Un vero e proprio equipaggiamento che esalta il piacere di guida, già elevato, a bordo di Alfa Romeo Stelvio. Di serie anche il sistema d'infotainment con schermo da 8,8'' (che integra il navigatore e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay), il cruise control adattivo, la frenata d'emergenza automatica e l'avviso di abbandono carreggiata.

MOTORE E PREZZO L'unica motorizzazione prevista per la versione Sport Edition è il 2.2 turbodiesel da 210 cv abbinato alla trasmissione con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4. La scheda tecnica mette in mostra la velocità massima raggiungibile di 215 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 6,6 secondi. Aspettando il porta aperte per toccarla con mano, la nuova Alfa Romeo Stelvio Sport Edition è già ordinabile al prezzo di 59.700 euro.