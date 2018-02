TRE VIE Per l'occasione siamo stati in Valsesia, sulle stradine innevate e ghiacciate, per mettere alla prova il 4x4 by Dangel nella versione Traction Control Plus. Il sistema Dangel è un vero e proprio “4x4 on demand” comandato da un selettore alla sinistra del volante, tramite il quale il guidatore può selezionare tre modalità di guida: Eco e Auto 4WD e Block.

PARTIAMO CON CALMA Inizio a guidare il Peugeot Traveller con lo schema Eco, che disinserisce la trazione integrale e si affida esclusivamente alle sole ruote anteriori. Nonostante le due ruote motrici riesco comunque ad attraversare gli ostacoli, delle stradine off road, più semplici e in piano. Davanti alle salite più impervie non c'è nulla da fare. Sono fermo e le ruote davanti girano a vuoto sul manto ghiacciato. Devo passare alla Modalità Auto 4WD.

VAI CON IL 4X4 Con la Modalità 4WD automatica, in condizioni stradali normali, il Traveller viaggia con la motricità affidata alle sole ruote anteriori. Quando (e solo quando) queste iniziano a perdere trazione, il giunto viscoso trasferisce progressivamente la coppia motrice al retrotreno, senza che il guidatore debba intervenire. Non appena le condizioni del fondo stradale lo consentono, il Traveller ritorna automaticamente alla condizione 2WD. In questa modalità è un gioco da ragazzi superare la salita che trovo davanti a me e, sorprendentemente, nonostante la mole del mio Traveller non c'è un accenno di slittamento su nessun asse.

SOLO IL RETRO Infine, seleziono la modalità Block per attraversare un paio di guadi. Il differenziale posteriore si blocca e il pensiero di bagnarmi con il freddo barbino che c'è, è solo un brutto ricordo.

COME FUNZIONA Ma come funziona questo 4x4 by Dangel, vi chiederete. Il sistema prevede un albero longitudinale che trasmette la motricità al posteriore, con il differenziale, tramite un giunto viscoso. Questo è composto da una serie di dischi posti a distanza ravvicinata in una scatola che contiene un particolare liquido siliconico che ha la caratteristica di aumentare notevolmente la sua viscosità con la temperatura. Quando le velocità dei due alberi sono diverse il liquido si scalda e, aumentando l'attrito con i dischi, limita lo slittamento portando la trazione anche all'asse posteriore. Quando il liquido si raffredda la trazione ritorna alle ruote anteriori. Il tutto è gestito da un controllo elettronico della trazione.