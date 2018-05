Autore:

Marco Rocca

NEMICHE AMICHE Da quando è nata ha alimentato le migliori discussioni tra appassionati di auto. Parlando di puro piacere di guida, meglio lei o la 911? I puristi non hanno dubbi, ma la verità è che sotto sotto anche loro riconoscono il potenziale offensivo della Porsche Cayman, solo che non vogliono ammetterlo.

ARRIVA QUELLA CATTIVA Con la nuova famiglia 718 la piccola coupé a motore centrale perde due cilindri e guadagna un turbo. Ma questo forse lo sapevate già. Quello che forse non sapevate è che dopo la versione liscia e la S ora la gammasi allarga con l’arrivo della 718 Cayman GTS ovvero la versione più sportiva e potente oggi a listino.

SOTTO IL COFANO Per capirci qualcosa cominciamo, come sempre, dai numeri. Grazie al turbo a geometria variabile (che adesso soffia aria fino a 1,3 bar anziché 1,1 della S) e al sistema di alimentazione, anch’esso rivisto, il 4 cilindri turbo da 2.5 litri scarica sull’asse posteriore 365 cv a quota 6.500 giri e 430 Nm di coppia che attacca poderosa e costante a partire da 1.900, costante fino 5.000 giri.

COM’E’ DA FUORI Come riconoscere la GTS mi state chiedendo? In effetti bisogna aguzzare la vista e soffermarsi su alcuni dettagli precisi. Il paraurti anteriore ha un aspetto più aggressivo, i fari hanno il fondo nero, così come neri sono i cerchi da 20 pollici con sezione uguale a quella della S ovvero 235 davanti e 265 dietro. Nell’abitacolo la differenza la fa l’Alcantara che regna sovrana proprio come meriterebbe l’abitacolo di un’auto sportiva che si rispetti.

SEMPRE LEI Parlando di abitacolo non c'è nulla di nuovo rispetto all’arredamento già conosciuto sulla famiglia 718. Rispondono presente lo schermo da 7 pollici del sistema di infotainment, la strumentazione a tre quadranti con display a colori e la bella presenza di una serie di tasti fisici a comandare clima e settaggi dell’auto, ormai merce sempre più rara.

C’E’ MA NON SI VEDE La Porsche 718 Cayman GTS ha di serie anche il sistema di scarico più "libero" e l'assetto è ribassato di 10 mm che, volendo, può scendere di altri 10 mm con il PASM in versione sportiva. Se equipaggiata di cambio a doppia frizione PDK, alternativo alla trasmissione manuale a 6 rapporti (di serie), la Porsche 718 Cayman GTS schizza da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, per una velocità massima di 290 km/h, mica male no?

QUANTO COSTA Il listino Porsche Cayman GTS attacca a quota 79.424 Euro. Di serie il piatto è già particolarmente ricco, come abbiamo visto, ma se volete renderla più esclusiva potreste tenere a mente, per esempio, i sedili sportivi a guscio in fibra di carbonio, i dischi carboceramici e magari una bella colorazione dal catalogo Exclusive. Senza dimenticare il cambio PDK a doppia frizione. Certo il prezzo non sarà più lo stesso ma parliamo di una Porsche!