Essere o apparire... Per i giovanissimi scegliere è davvero necessario? La risposta è no, a patto che la scelta ricada su di lei, l'Husqvarna Svartpilen 125, che a una dotazione al top unisce design e finiture da moto di categoria superiore. Il suo cool factor non può che essere dedicato allo stile! Scopriamolo insieme!

Husqvarna Svartpilen 125: il design è davvero curatissimo

Una volta le 125 erano piccole moto da corsa ma oggi, per via del limite dei 15 CV, di corse non se ne fanno più e le case puntano forte sul design. Husqvarna non fa eccezione e schiera la Svartpilen 125, che mixa sapientemente il look neo retrò con una dotazione moderna e di qualità. Faro tondo, cerchi a raggi, serbatoio e sella che forma un tutt'uno portano la mente al passato, ma un restyling in chiave minimalista e moderna – condiviso col resto della famiglia Svartpilen – la proietta dritta verso il futuro: lo sottolineano particolari come le luci a LED, i dettagli fluo sul radiatore e i blocchetti retro-illuminati.

Husqvarna Svartpilen 125: tanta cura per tutti i dettagli

Ma se questi dettagli si scorgono già a colpo d'occhio è guardandola da vicino che si apprezzano qualità dei materiali e delle finiture: leve di freno e frizione regolabili, pedane con supporti in gomma, cuciture gialle a contrasto con la sella nera, griglia portapacchi sul serbatoio. Pensate sia finita qui? Guardate il tappo del serbatoio in alluminio e la scritta Svartpilen sulla piastra di sterzo; tutti i particolari sono di prim'ordine. Bellissima è anche la livrea, con la parte anteriore di colore opaco e il codino lucido.

Husqvarna Svartpilen 125: sospensioni WP Apex e pinza ByBre ad attacco radiale

Stile sì, ma anche tanta qualità. La ciclistica è di ottimo livello, con sospensioni WP Apex e freni con pinze ByBre ad attacco radiale lasciano intendere la freschezza del progetto. Altro che vintage! Io i 16 anni, ahimé, li ho passati da un bel po' ma non ci vuole uno scienziato per capire che la Svartpilen 125 davanti a scuola... mieterebbe vittime. OK, gran figura con i compagni e le compagne, ma questa ottavo di litro come va? Anche dal punto di vista dinamico questa Husqvarna è una piacevole conferma...

Husqvarna Svartpilen 125: la prova su strada

La posizione in sella, a quota 835 mm da terra, è comoda e naturale, con le pedane sotto il piano di seduta e il busto che rimane eretto. Complice il mono morbido toccare a terra è facile per i più bassi, ma c’è un bel po’ di spazio anche per chi è più alto. Comandi morbidi e semplici, ciclistica agile e divertente. L’assetto della Svartpilen è votato al comfort, con forcella e mono che copiano davvero tutto: buche e binari del tram non spaventano, anzi, anche il passeggero è coccolato. Tanto mordente per il disco anteriore da 320 mm, un po' più assopito il posteriore da 230 mm, che comunque dà una mano se si schiaccia il pedale con decisione. Tramite la strumentazione, piuttosto completa, è possibile scegliere la funzione ABS Supermoto, che disabilita il sistema anti bloccaggio al posteriore per ingressi... di traverso.

Husqvarna Svartpilen 125 in curva

AGILE E DIVERTENTE Le quote ciclistiche non mentono – nonostante i 146 kg a secco – la Svartpilen è molto agile, soprattutto davanti, e le gomme semi tassellate Pirelli Scorpion Rally STR – misura 110/70 e 150/60 – potrebbero far sentire qualche giovane centauro un po' sulle uova. Un consiglio? Provate a caricare voi la ruota davanti, schiacciandovi sul serbatoio col busto. Il motore, infine, abbinato a un cambio a 6 rapporti dagli innesti corti e precisi, ha una curva lineare, preferendo cambiate ravvicinate a grandi allunghi nella zona alta del contagiri. I consumi ridotti, complice il serbatoio da 9,5 litri, promettono un'autonomia non lontana dai 300 km.

Husqvarna Svartpilen 125: davvero comoda in città

Per portarsi a casa l'Husqvarna Svartpilen 125 servono 5.510 Euro, prezzo non di poco superiore a quello di uno scooter di pari cilindrata ma, se sarete bravi a convincere mamma e papà, avrete probabilmente la moto più bella e stilosa del liceo.

MOTORE monocilindrico, Euro 5 CILINDRATA 125 cc POTENZA 15 CV a 9.500 giri/min COPPIA 12 Nm a 7.500 giri/min PESO 146 kg a secco PREZZO da 5.510 euro

Husqvarna Svartpilen 125

Pubblicato da Michele Perrino, 02/11/2021