TRAPIANTO DI CUORE Lui si chiama Jeff e ha un canale su Youtube. Adora le auto classiche e il relativo bricolage. Ed ecco che, nel garage di casa, si è dato parecchio da fare per intervenire su icone quali Porsche 911 e Datsun 240z. L'ultimo suo progetto? È un po' pazzo: si chiama Alfarrari e non è altro che un restomod, come si dice in gergo, in cui intende installare il motore di una Ferrari 360 Modena in un'Alfa Romeo GTV del 1973.

TUTTA DA RIFARE Dimenticavo di dire che dell'Alfa rimane giusto un mucchietto di lamiere rugginose? Ebbene è così. Come si vede dal video che pubblichiamo e che riassume una parte degli interventi effettuati finora, Jeff ha fatto di tutto, fino, in pratica, a sostituire anche gran parte dei lamierati della scocca. C'è da chiedersi quanto sia rimasto di originale dell'Alfa Romeo storica. Volete farvi un'idea più precisa? Cliccate e guardate voi stessi.