Autore:

Emanuele Colombo

MINI SUV A CONFRONTO Dimensioni, capacità di carico, motori, infotainment, sicurezza attiva: su questi temi mettiamo a confronto le nuove Ford Puma e Renault Captur 2019, i SUV compatti più attesi dell'anno. Una comparativa virtuale in cui lo scontro si gioca sui numeri.

LE DIMENSIONI CONTANO Ford Puma misura 419 cm di lunghezza, Renault Captur è più lunga di 4 cm. Risultato: la capienza del bagagliaio passa da 456 litri dell'americana ai 536 litri della francese. L'una, però, gioca fin dal lancio la carta del motore mild-hybrid, mentre l'altra adotta un approccio più tradizionale. Almeno fino al 2020, quando lancerà la versione ibrida plug-in.

IN VIDEO E NON SOLO Ad accomunare Ford Puma e Renault Captur 2020 è la scelta delle trasmissioni: per entrambi la trazione anteriore è d'obbligo, con l'opzione del cambio automatico a doppia frizione in alternativa al manuale di serie. Volete saperne di più sulle differenze degli allestimenti, degli aiuti alla guida e dei prezzi? Guardate il video! Qui invece un esteso confronto tutto da leggere.