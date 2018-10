STEP SUCCESSIVO Usare semplici lampadine per i fari e per le luci della macchina? Tecnologia dell'anteguerra secondo Volkswagen. La casa di Wolfsburg sta sviluppando, in Germania, luci e fari a LED intelligenti, capaci di fare molto di più che illuminare la strada o avvisare gli altri conducenti delle nostre manovre.

CI PASSO O NO? Volkswagen sta studiando alcune nuove funzionalità per fari e luci a LED che nel prossimo futuro saranno in grado di “parlare” al guidatore e aiutarlo per effettuare determinate manovre complesse. I LED saranno controllati da un software che gestirà in maniera intelligente i bulbi, per esempio, per attivare la funzione Optical Lane Assist che permette di creare due linee di luce sull'asfalto per indicare al guidatore quanto è larga la sua auto e per informarlo se riuscirà, o meno, a passare in una stretta stradina di notte. Inoltre, Volkswagen, è al lavoro per permettere ai LED di spegnersi e accendersi autonomamente all'interno del fanale per disegnare un segnale di pericolo nel caso di un incidente a poca distanza o, ancora, permettere ai fari di illuminare sull'asfalto l'area di parcheggio per posteggiare con più facilità.

NON E' IL TEMPO Per il momento questa tecnologia interattiva e intelligente dei fari e delle luci è ancora in fase di sperimentazione, quindi e non si sa ancora quando e se la vedremo attuata sui prossimi modelli della casa tedesca.